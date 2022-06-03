В Рязани полицейские задержали трех человек, сливавших бензин из автомобилей

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 3 июня.

В Рязани полицейские задержали трех человек, сливавших бензин из автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Около 3:00 полицейские получили информацию об инциденте в одном из дворов на улице Кальной.

Приехав, патрульные увидели в кустах двух молодых людей. При приближении правоохранителей они бросились бежать. Они сели на углу дома в Lada Priora и попытались скрыться. Патрульные начали преследование и около соседского дома они вынудили машину остановиться.

На место прибыла следственно-оперативная группа. При досмотре полицейские увидели в багажнике две канистры с бензином.

Троих задержанных доставили в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении молодых людей к ответственности.