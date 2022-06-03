В Рязани осудят двух наркокурьеров из Перми

Молодые люди покупали крупные партии наркотиков и фасовали их на более мелкие на съемной квартире.

В Рязани осудят двух наркокурьеров из Перми. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Молодой человек и девушка приехали в Рязань из Пермского края, чтобы реализовывать наркотические и психотропные вещества в особо крупном размере.

Молодые люди покупали крупные партии наркотиков и фасовали их на более мелкие на съемной квартире. После этого наркотические вещества планировалось сбыть покупателям.

Злоумышленников задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Уголовное дело против пермяков направлено в суд.