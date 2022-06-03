В Рязани МТС обеспечила связью два крупных района новостроек

Речь идет о ЖК «Метропарк» и «Еврокласс».

МТС сообщила о расширении покрытия высокоскоростным интернетом в Рязани. Оператор установил в районе новых жилых комплексов «Метропарк» и «Еврокласс» дополнительное телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета выросла на 50 процентов. Улучшенная связь доступна жильцам более чем 2,5 тысяч новых квартир.

В ЖК «Метропарк» в районе Мервино сдан один дом более чем на 1100 квартир, планируется дальнейшее расширение жилого комплекса. На улице Быстрецкой в ЖК «Еврокласс» сданы две новостройки на 1350 квартир и будут возводиться еще три общей емкостью около 1500 квартир. Оператор обеспечил территорию обоих жилых комплексов телеком-оборудованием стандарта LTE.

Дома по современным требованиям уже оснащены рядом «умных» устройств, которые также требуют скоростной сети для корректной работы. С запуском высокоскоростного мобильного интернета МТС жители могут пользоваться всеми преимуществами «умного дома»: контролировать микроклимат, отопление и подогрев полов, освещенность, управлять дистанционно работой бытовой техники.

«На сегодняшний день сеть МТС в „Метропарке“ и „Евроклассе“ загружена всего на 35% и не боится перегрузок даже в часы пик. В будущем при сдаче и заселении следующей очереди новостроек автоматика сообщит о росте трафика, и мы оперативно расширим емкости. Новое оборудование позволяет сигналу проходить сквозь толстые стены и металлическое усиление в конструкциях без потери качества, что важно для комфортной работы в сети», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

После запуска дополнительного телеком-оборудования в Мервино скорость мобильного интернета увеличилась также для ЖК «Вертикаль», ЖК «Невский», жилой застройки вдоль Муромского и Солотчинского шоссе. Из числа объектов с массовым посещением в этом районе находятся бассейн «Классика», общежитие РГУ имени Есенина, школы, детские сады и другие учреждения. Технические работы по увеличению скоростей мобильного интернета проведены также в районе центрального автовокзала, Управления Пенсионного фонда в городе Рязани, Государственного архива Рязанской области, участка Московского шоссе, ведущего к выезду из города и в зеленой зоне вдоль реки Трубеж и озер.

Ранее МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом исторический центр и пригороды Рязани, турбазы и поселки Рязанского района, исторический центр Касимова, села в Скопинском и Чучковском районах. На сегодняшний день связь МТС доступна 95% населения Рязанской области.