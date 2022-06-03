В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

В Новосибирской области подростка насмерть придавило футбольными воротами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в четверг, 2 июня, на стадионе в селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области.

14-летний мальчик с друзьями пошел на стадион играть в футбол. После игры он решил сделать упражнения на незакрепленной конструкции. Ворота перевернулись и придавили мальчика. Он умер на месте от полученных травм.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).