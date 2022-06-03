В Московской области на девочку упали футбольные ворота

Ребенок умер в машине «скорой».

В Московской области на девочку упали футбольные ворота. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Трагедия произошла в пятницу, 3 июня, в деревне Алешино. На десятилетнего ребенка рухнули ворота. По информации региональной прокуратуры, девочка умерла от полученных травм в машине «скорой».

Как отметила пресс-служба областного главка следкома, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты исследуют обстоятельства и причины трагедии. Ход и результаты расследования дела проконтролирует прокуратура.