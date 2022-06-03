В массовой аварии в Самарской области погиб водитель «ГАЗели»

Водитель погиб на месте, из смятой кабины его вырезали гидравлическим инструментом.

В массовой аварии в Самарской области погиб водитель «ГАЗели». Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Авария произошла 1 июня на 1 050 километре трасс М5 «Урал» около Красного Яра. В попутном направлении столкнулись две легковушки, фура и «ГАЗель».

Сообщается, что грузовик резко затормозил и «ГАЗель» въехала под него. Водитель погиб на месте, из смятой кабины его вырезали гидравлическим инструментом.