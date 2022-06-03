В Касимовском районе сгорел дом площадью 100 квадратных метров

Возгорание случилось в четверг, 2 июня, в селе Щербатовка. Пострадавших нет.

В четверг, 2 июня, в селе Щербатовка Касимовского района сгорел дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Вызов о пожаре поступил на пульт дежурному в 16:26. Одноэтажный деревянный дом площадью в 100 квадратных метров был полностью охвачен огнем. В 17:40 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет. На место выезжали четыре автомобиля и 17 сотрудников противопожарной службы.