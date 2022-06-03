Следователи начали проверку после гибели женщины в Горроще

На 33-летнюю женщину упала ветка, которая отломилась от дерева из-за сильного ветра. Пострадавшая погибла до приезда медиков.

Следователи Железнодорожного МСО начали проверку после гибели женщины в Горроще. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, в пятницу, 3 июня, 33-летняя женщина шла около забора детского сада. Из-за сильного ветра от дерева отломилась ветка и упала на пострадавшую. От полученных травм женщина умерла на месте до приезда медиков.

На место происшествия выехал следователь. В ходе доследственной проверки установят обстоятельства и причины произошедшего.

Позже стало известно, что рядом с женщиной находился ребенок. Он не пострадал.