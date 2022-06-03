В ДТП в центре Рязани пострадал 26-летний мужчина

Авария случилась в четверг, 2 июня, на улице Есенина.

В центре Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД .

ДТП произошло в четверг, 2 июня, в 1:45, в районе дома № 82/26 по улице Есенина.

По предварительным данным, 42-летний рыбновец на BMW врезался во впереди стоящий Kia Rio. Второй иномаркой управляла 25-летняя рязанка.

В результате аварии пострадал 26-летний пассажир Kia. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту аварии полиция проводит проверку.