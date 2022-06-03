В Александро-Невском районе цементовоз врезался в стоящую на обочине фуру

Авария произошла во вторник, 1 июня, в 05:40 на 320 километре трассы Р22.

В Александро-Невском районе цементовоз врезался в стоящую на обочине фуру. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» со ссылкой на ряжскую ГИБДД.

Авария произошла во вторник, 1 июня, в 05:40 на 320 километре трассы Р22. 26-летний житель Липецкой области на «КамАЗе» с полуприцепом-цементовозом столкнулся с «МАЗом», который стоял на обочине. Сообщается, что 45-летний рязанец, водитель фуры, выставил на дорогу знак аварийной остановки и в момент ДТП находился под кабиной своей машины.

Рязанца доставили в Ряжскую районную больницу со множественными переломами голени. Водитель «КамАЗа» получил ушибы и ссадины, ему оказали мед помощь.