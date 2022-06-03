Трусова выступит в соревнованиях по прыжкам в длину

Она станет участницей недели легкой атлетики в Москве.

Российская спортсменка, уроженка Рязани Александра Трусова выступит на неделе легкой атлетики в Москве. Об этом сообщает сайт «Матч ТВ».

По информации СМИ, серебряная призерка олимпиады-2022 по фигурному катанию выступит в дисциплине «прыжки в длину». Отмечается, что для участия в международных турнирах по легкой атлетике ей нужно получить нейтральный статус.

Трусова выступит на турнире в четверг, 9 июня.