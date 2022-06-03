Сасовец получил 2,5 года тюрьмы за ограбление незнакомой женщины

В марте 2022 года 21-летний житель Сасова находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Курашова подошел к незнакомой женщине, повалил на землю и забрал мобильный телефон.

Сасовец получил 2,5 года тюрьмы за ограбление незнакомой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В марте 2022 года 21-летний житель Сасова находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Курашова подошел к незнакомой женщине, толкнул ее в область груди и повалил на землю. Затем мужчина закрыл ей рот рукой и надавил предплечьем на горло. Во время падения у пострадавшей из кармана куртки выпал мобильный телефон. Он стоил больше пяти тысяч рублей, злоумышленник забрал его и скрылся с места преступления.

Уголовное дело против рязанца возбудили по пункту г, части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья»).

Суд установил, что преступление было совершено в период непогашенной судимости в том числе и за аналогичное преступление, через короткий промежуток времени после освобождения из мест лишения свободы.

Сасовцу назначили 2,5 года колонии строгого режима.