Рязанский приборный завод представил новую модель электрозарядной станции на выставке «HeliRussia — 2022»

Государственный Рязанский приборный завод принял участие в работе Международной выставки вертолетной индустрии «HeliRussia — 2022» в Москве. Образцы продукции предприятия вошли в состав объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

На стенде показали настенную зарядную станцию ЭЗС ФОРА-АС для электромобилей и медицинские приборы.

«Наш завод с 2013 года занимается созданием зарядных станций для электротранспорта. В настоящее время в России установлено и активно используется более 200 станций постоянного и переменного тока производства АО „ГРПЗ“. В этом году мы создали новую модель ЭЗС переменного тока настенного типа для паркинга. Она подходит для наземных и подземных парковок, отличается экономичностью и способна работать при температурах, близких к экстремальным, — от -30 до +40 °C. ЭЗС ФОРА-АС настенного типа осуществляет полную зарядку за 4-5 часов, что удобно с учетом среднего времени пребывания в офисе, торговом или жилом комплексе. Цифровой дисплей визуализирует процесс зарядки и состояние зарядной станции», — рассказал гендиректор завода Борис Виноградов.

В состав экспозиции также вошли медицинские офтальмологические приборы: цифровые портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01, ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02.

Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia» — это единственная выставка в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования и производства до эксплуатации. Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.