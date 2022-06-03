Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
23°
Сбт, 04
20°
Вск, 05
18°
ЦБ USD 61.58 0.11 03/06
ЦБ EUR 64.91 1.25 03/06
Нал. USD 68.13 / 65 03/06 11:51
Нал. EUR 72.21 / 70 03/06 11:51
Новости
Публикации
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
Вчера 10:00
521
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 139
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 255
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
5 530
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод представил новую модель электрозарядной станции на выставке «HeliRussia — 2022»

Государственный Рязанский приборный завод принял участие в работе Международной выставки вертолетной индустрии «HeliRussia — 2022» в Москве. Образцы продукции предприятия вошли в состав объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

На стенде показали настенную зарядную станцию ЭЗС ФОРА-АС для электромобилей и медицинские приборы.

«Наш завод с 2013 года занимается созданием зарядных станций для электротранспорта. В настоящее время в России установлено и активно используется более 200 станций постоянного и переменного тока производства АО „ГРПЗ“. В этом году мы создали новую модель ЭЗС переменного тока настенного типа для паркинга. Она подходит для наземных и подземных парковок, отличается экономичностью и способна работать при температурах, близких к экстремальным, — от -30 до +40 °C. ЭЗС ФОРА-АС настенного типа осуществляет полную зарядку за 4-5 часов, что удобно с учетом среднего времени пребывания в офисе, торговом или жилом комплексе. Цифровой дисплей визуализирует процесс зарядки и состояние зарядной станции», — рассказал гендиректор завода Борис Виноградов.

В состав экспозиции также вошли медицинские офтальмологические приборы: цифровые портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01, ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02.

Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia» — это единственная выставка в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования и производства до эксплуатации. Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.