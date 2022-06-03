Рязанец выращивал у себя дома псилоцибиновые грибы

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»).

Рязанец выращивал у себя дома псилоцибиновые грибы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина приобрел споры наркосодержащих грибов и посадил их у себя дома. После того, как растения выросли, он их срезал, засушил и стал хранить для личного употребления.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»).

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение. Материалы направили в суд.