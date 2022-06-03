Рязанец пожаловался на неработающий в Песочне светофор

Инцидент произошел в пятницу, 3 июня, на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов.

Рязанец пожаловался на неработающий в Песочне светофор. Об этом очевидец рассказал РЗН.инфо.

Инцидент произошел в пятницу, 3 июня, на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов.

По словам горожанина, из-за неработающего устройства на дороге образовался «хаос». «Даже маршрутчика остановили», — отметил рязанец. Он подчеркнул, что светофор не работает в обе стороны.