Рязанец пожаловался на неработающий в Песочне светофор
Инцидент произошел в пятницу, 3 июня, на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов.
Рязанец пожаловался на неработающий в Песочне светофор. Об этом очевидец рассказал РЗН.инфо.
Инцидент произошел в пятницу, 3 июня, на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов.
По словам горожанина, из-за неработающего устройства на дороге образовался «хаос». «Даже маршрутчика остановили», — отметил рязанец. Он подчеркнул, что светофор не работает в обе стороны.