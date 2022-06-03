Рязанца осудили за преступление восьмилетней давности

Инцидент произошел 24 ноября 2013 года на улице Тимуровцев.

Рязанца осудили за преступление восьмилетней давности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Инцидент произошел 24 ноября 2013 года на улице Тимуровцев.

Двое пьяных мужчин жестоко избили прохожего — тот случайно разбил у них бутылку с пивом. Через некоторое время рязанка нашла потерпевшего, однако спасти его не удалось. Мужчина умер в тот же день от полученных травм.

Одного из обвиняемых нашли в другом регионе. Его задержали и доставили в Рязанскую область.

Отмечается, что рязанца 1987 года рождения ранее судили за незаконный оборот наркотиков.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Мужчина признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомцу, повлекшем по неосторожности его смерть.

Рязанца осудили на шесть лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Его подельника осудили к семи годам лишения свободы в феврале 2016 года.