Полиция ищет свидетелей двух наездов на пешеходов в Рязани

Один из них произошел в октябре 2021 года, второй — в мае 2022 года.

Полиция ищет свидетелей двух наездов на пешеходов в Рязани. Объявление появилось на сайте регионального управления МВД .

Первое ДТП случилось 18 октября 2021 года, примерно в 18:15, около дома № 3А по улице 11-й район. По предварительным данным, 15-летний подросток без прав управлял скутером Elegant. Он наехал на 37-летнюю жительницу села Шумашь.

В результате аварии женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Вторая авария произошла 11 мая 2022 года, примерно в 8:00, вблизи дома 13А по улице Интернациональной. По предварительным данным, 53-летний рязанец на «УАЗ» выехал на пешеходный переход и сбил 15-летнюю девушку.

В результате происшествия рязанка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Тех, кто что-то знает об этих авариях, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.