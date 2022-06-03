Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
19°
Вск, 05
18°
Пнд, 06
19°
ЦБ USD 61.97 0.39 04/06
ЦБ EUR 65.92 1.01 04/06
Нал. USD 67.15 / 65 03/06 13:24
Нал. EUR 67.15 / 65 03/06 13:24
Новости
Публикации
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
779
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 396
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 499
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
5 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция ищет свидетелей двух наездов на пешеходов в Рязани
Один из них произошел в октябре 2021 года, второй — в мае 2022 года.

Полиция ищет свидетелей двух наездов на пешеходов в Рязани. Объявление появилось на сайте регионального управления МВД.

Первое ДТП случилось 18 октября 2021 года, примерно в 18:15, около дома № 3А по улице 11-й район. По предварительным данным, 15-летний подросток без прав управлял скутером Elegant. Он наехал на 37-летнюю жительницу села Шумашь.

В результате аварии женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Вторая авария произошла 11 мая 2022 года, примерно в 8:00, вблизи дома 13А по улице Интернациональной. По предварительным данным, 53-летний рязанец на «УАЗ» выехал на пешеходный переход и сбил 15-летнюю девушку.

В результате происшествия рязанка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Тех, кто что-то знает об этих авариях, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.