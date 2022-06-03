Павел Малков о потенциале Сасовского района: есть разработки, востребованные в текущей экономической ситуации

Врио губернатора посетил два завода, дата-центр «Яндекс ДЦ» и пообщался с местными жителями и администрацией.

В четверг, 2 июня, врио губернатора Павел Малков провел рабочую поездку в Сасово и Сасовский район.

На сахарном и дрожжевом заводах в поселке Сотницыно врио губернатора осмотрел производственные цеха и пообщался с руководством. На сахарном заводе речь шла о перспективах развития, повышении производительности за счет увеличения загрузки мощностей и взаимодействия с областными профильными министерствами.

«Мы ждем от предприятий, что они будут платить налоги, обеспечивать необходимую инфраструктуру для своих работников и условия труда, вкладывать деньги в развитие предприятия. С нашей стороны — также обеспечить инфраструктуру, те же самые дороги, расширение участков. У нас приоритет, чтобы весь агропромышленный комплекс максимально эффективно работал используя весь потенциал нашей области», — рассказал Малков.

На станкостроительном заводе «Саста», выпускающим металлообрабатывающие станки, Малков обсудил перспективы расширения завода, модернизацию и техническое перевооружение, которое осуществляется при участии средств господдержки. По мнению главы региона, у предприятия есть все шансы, чтобы занять еще большую долю рынка сбыта, потому что «новые разработки будут широко востребованы в текущей экономической ситуации».

Как вариант помощи заводу, врио губернатора предложил правительству выступить еще одной стороной в переговорах по освоению новых ниш сбыта.

Еще одним пунктом поездки в Сасовский район стал дата-центр «Яндекс ДЦ», который работает в Сасове с 2014 года. Павлу Малкову рассказали о системе обеспечения безопасной, бесперебойной работы электронно-вычислительной техники и как осуществляется мониторинг ее работоспособности.

Также Малков обсудил с руководством компании перспективы развития дата-центра и нового инвестпроекта в сфере производства. Глава региона подчеркнул, что предприятие оставило хорошее впечатление. По его словам, все продумано до мелочей и инфраструктура работает высокоэффективно.

«Удалось сразу после посещения переговорить с коллегами, как еще мы можем поддержать ключевого для нас инвестора. Важно, чтобы со стороны области были созданы благоприятные условия для реализации проекта и развития экономики», — подчеркнул Малков.

В самом Сасове Малков посетил общественное пространство, благоустроенное в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», и пообщался с участниками мастер-класса «Город мастеров».

«Парк — это образцово-показательное общественное пространство. Тут все продумано для мелочей, есть зонирование. Такой подход должен быть и в других районах», — заключил политик.

В конце поездки Малков пообщался с жителями Сасова, представителями власти и активистами. Врио губернатора отметил, что после прямого общения «становится понятно реальное положение дел в районе».

Павел Малков сообщил, что по итогам поездки будет сформирован перечень поручений по качеству дорог, туризма, благоустройства, развития промышленности и сельского хозяйства, а также привлечения молодых специалистов.