Новым главой управления федеральной почтовой связи Рязанской области стал Дмитрий Нефедов

Ранее он занимал руководящие посты в банковской сфере.

Новым главой управления федеральной почтовой связи Рязанской области стал Дмитрий Нефедов. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

С 2004 по 2021 годы Нефедов работал на руководящих должностях в банковской сфере. В последнее время он возглавлял региональное представительство АО «Реалист Банк».

Задачами Нефедова на новом посту станут построение эффективной деятельности почтовых отделений Рязанской области, повышение доступности услуг в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, развитие логистики, клиентского сервиса, производственных и технологических процессов, внедрение и реализация новых проектов на территории региона.