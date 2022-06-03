Начальника главка МЧС по Москве госпитализировали c инфарктом после пожара в бизнес-центре

Напомним, возгорание случилось в пятницу, 3 июня.

Начальника главка МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали после пожара в бизнес-центре «Сетунь Плаза». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замминистра МЧС Илью Денисова.

По его словам, за помощью обратились два человека. «В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — уточнил Денисов.

Напомним, пожар в бизнес-центре «Сетунь Плаза» на западе Москвы произошел в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили четвертый (из пяти возможных) уровень сложности. Площадь пожара — 1,1 тысячи квадратных метров.