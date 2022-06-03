На рязанской улице после урагана упали электрические провода

Отмечается, что местные жители обратились в аварийные службы, однако специалисты не приехали исправлять неполадки.

На рязанской улице после урагана упали электрические провода. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо с места событий.

Инцидент произошел на улице Высоковольтной в пятницу, 3 июня.

Во время непогоды на тротуар упали провода. На одном участке линии лежали на припаркованных машинах.

Отмечается, что местные жители обратились в аварийные службы, однако специалисты не приехали исправлять неполадки.

Ранее РЗН. инфо публиковало фотографии последствий урагана и дождя на улицах Рязани.