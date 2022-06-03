Минюст признал иностранными агентами Алексея Пивоварова* и Олега Кашина*
Всего реестр пополнился шестью новыми именами.
Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов шесть новых имен. Информация появилась на сайте ведомства в пятницу, 3 июня.
Так, список пополнили создатель youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров*, журналист Олег Кашин*, художница Юлия Цветкова*, политолог Николай Петров*, крымская активистка Ирина Данилович*, обозреватель «Радио Свобода"* Михаил Соколов*.
В реестр физических лиц-иноагентов внесли предпринимателя Евгения Чичваркина.
*признаны СМИ-иноагентами.