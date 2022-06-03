Мэр Рязани осмотрела проблемные контейнерные площадки города

Впечатлениями она поделилась в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела контейнерные площадки города. Итогами инспекции она поделилась на странице в соцсети «ВКонтакте».

У главы горадминистрации возник вопрос к УК «Фирма ФАкт Н» по подбору мусора в районе дома № 2а по улице Весенней. «Рядом с площадкой складированы ветки. Регоператор вывезет КГО. Пока смотрели площадку в 8.00, сотрудник управляющей компании приступил к уборке территории. Оперативно!» — рассказала Сорокина.

Мэр рассказала о жалобах жителей на контейнерную площадку в районе дома № 12 по 4-ому Новопавловскому проезду. Горожане говорили, что свалка переполняется, а рядом складируются крупногабаритные отходы и ветки. «Вместе с регоператором будем решать этот вопрос. Прилегающую территорию поручила убирать „Дирекции благоустройства“», — сообщила Сорокина.

Площадку в районе дома № 72 по улице Шевченко, по словам мэра, требуется привести в нормативное состояние — у нее нет твердого основания.

Как о несоответствующей требованиям Сорокина рассказала о площадке в районе дома № 93 корпус 2 по улице Ленинского Комсомола. По ее словам, там практически отсутствует твердое покрытие, а также там нет отсека для крупногабаритных отходов. «Много обращений от жителей — рядом с контейнерами постоянно скапливается мусор. Замечания к дворовой территории — управляющая компания „Городская Роща — 1“ не окашивает траву в соответствии с правилами благоустройства. Районному префекту поручила разобраться в вопросе. Управлению энергетики и ЖКХ — проконтролировать окос травы возле трансформаторной подстанции», — написала мэр. Она заметила, что у той же УК есть проблемная территория в районе дома № 4 по улице 4-я Линия.

Мэр рассказала о жалобах на площадку у дома № 41 по улице Островского. Люди сообщают ей о том, что баки стоят на дороге и мешают проезду. «Внимание, УК „УЮТРЕСУРС“! Площадка в убитом состоянии! Нужно делать!», — обратилась к компании Сорокина.

Около дома № 11 по улице Стройкова на площадке не убран крупногабаритный мусор. Мэр связала это с большим числом машин жильцов на парковке. Из-за них машины оператора не могут подъехать к контейнерам и собрать отходы.

«Управляющей компании продумать решение этого вопроса — выставить ограничители, найти еще какой-то способ. Рядом, около магазина „Дикси“, мусор. Префекту района — разобраться, проблему устранить», — заявила Сорокина.