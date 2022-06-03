Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 июня

Наступили первые летние дни, концертный сезон практически на исходе, и уже совсем скоро основные культурные события будут проходить на открытом воздухе, хотя и здесь есть свои исключения. О самом интересном в ближайшие дни расскажем в нашем обзоре.

Наступили первые летние дни, концертный сезон практически на исходе, и уже совсем скоро основные культурные события будут проходить на открытом воздухе, хотя и здесь есть свои исключения. О самом интересном в ближайшие дни расскажем в нашем обзоре.

«Песчаная сказка» от цирка Гии Эрадзе

С 4 июня в Рязанском цирке стартуют показы представления «Песчаная сказка» от «Королевского цирка Гии Эрадзе». Вместе с артистами зрители совершат путешествие в самое сердце Востока. Контраст холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса, юмор, музыка и чудеса — создают яркое сказочное шоу. Ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, воздушные гимнастики в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики — это лишь неполный список удивительных номеров. Зрителей ждет встреча и с четвероногими артистами — верблюдами, обезьянами, райскими павлинами, но главным сюрпризом станет шоу с группой гиппопотамов. Начало представлений 4 июня в 16 часов, 5 июня — в 15 часов.

Выставка кошек и собак «Пойдем домой»

В Лесопарке 4 июня состоится выставка собак и кошек под названием «Пойдем домой». Как следует из названия, мероприятие направлено на пристройство животных, у которых пока нет своего дома. Здесь можно не только полюбоваться на пушистых питомцев, но и обрести себе четвероногого друга, который наверняка также мечтает о доме. Также в рамках мероприятия состоится благотворительная ярмарка и мастер-классы для детей и взрослых. Начало в 11 часов.

«Летний танцпол»

На площади Победы 4 июня состоится танцевальный праздник «Летний танцпол». Участники смогут посоревноваться друг с другом в различных видах танцев, среди которых брейк-данс, хип-хоп, стрит шоу, а компетентное жюри оценит выступление и выявит лучших танцоров по каждой номинации. Начало в 11 часов.

Фестиваль «Солнечный город детства»

В Центральном парке культуры и отдыха 4 июня состоится фестиваль «Солнечный город детства». На сцене Зеленого театра пройдет концерт солистов и коллективов Рязани. На площади перед театром будут размещены мастер-классы и интерактивные площадки, среди которых анимационные программы, эко-площадка, посвященная раздельному сбору мусора, квест «Красная шапочка», мастер-класс по метанию ножа и многое другое. Начало в 16 часов.

Благотворительный рок-фестиваль «Внимание»

В Old Tattoo Bar 4 июня пройдет благотворительный рок-фестиваль «Внимание». Организованный на концерте сбор средств пойдет на нужды детей беженцев из Донбасса. Среди участников — рязанские группы «Аспект», «Карбофос», «ОГП», московские команды «Пляж», Trend и группа из Владимира «Айсмори». Начало в 18 часов.

«Здравствуйте, я ваша тетя!»

Рязанский музыкальный театр 5 июня представит спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя!» — мюзикл композитора Владимира Баскина по мотивам одного из самых смешных и любимых зрителями комедий мирового репертуара «Тетка Чарлея» английского драматурга Брендона Томаса. Фабула сюжета, хорошо знакомая всем по знаменитому фильму осталась прежней, однако завязка имеет свои различия. Два студента, чтобы не лишиться общества своих барышень уговаривают своего друга выдать себя за не приехавшую тетушку из Бразилии. Начало в 18 часов.