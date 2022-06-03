Индийский инвестор планирует открыть в Александро-Невском районе молочный завод
Первоначальная мощность предприятия — 100 тонн молока в день.
Индийский инвестор Субрат Бхатчария планирует открыть в Александро-Невском районе молочный завод. Об этом сообщило
В четверг, 2 июня, инвестор встретился с представителями корпорации развития региона, главой райадминистрации Владимиром Оводковым и местными сельхозпроизводителями.
По словам Бхатчария, он заинтересовался вложением денег в строительство завода с начальной мощностью 100 тонн молока в день. На предприятии также планируют производить масло, сыр и творог. При высоком спросе, отмечается, возможно увеличение мощности завода.