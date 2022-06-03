18-летний боксер умер после соревнований в Челябинске

Врачи боролись за жизнь спортсмена шесть дней.

Боксер Ибрахим Хасанов умер после соревнований в Челябинске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную федерацию бокса.

Турнир по боксу прошел в конце мая в Челябинске. По информации организации, во время награждения 18-летнему Хасанову стало плохо. Ему оказали первую помощь на месте, далее госпитализировали. «Однако, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти Ибрахима не удалось», — заявили в федерации.

Врачи боролись за жизнь спортсмена шесть дней.

«Федерация бокса Челябинской области приносит соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня боксера Ибрахима Хасанова. Семье боксера со стороны боксерской общественности будет оказана необходимая поддержка и помощь», — указано в сообщении организации в соцсети «ВКонтакте».