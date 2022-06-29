Водитель проломил череп 16-летнему мальчику после ДТП в Тюмени

Подросток упал и потерял сознание.

В Тюмени после ДТП водитель проломил 16-летнему подростку череп. Об этом пишет Megatyumen.ru .

ДТП произошло в воскресенье, 26 июня, на Московском тракте. Столкнулись Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris.

Родственник водителя Mitsubishi Outlander рассказал, что за рулем был его 16-летний брат, который взял машину у отца и выехал на дорогу. Когда он ехал по Московскому тракту, в него врезался сзади Hyundai Solaris. По словам собеседника, в машине были три человека. Брат рассказчика вышел из машины, после чего другой водитель подошел и несколько раз ударил его по голове. Подросток упал и потерял сознание.

Источник сообщил, что когда к месту ДТП подошли очевидцы, водитель начал размахивать «корочками».

Один из очевидцев привел 16-летнего юношу в чувства, и он сел в машину отца. В салон к нему подсели трое из Hyundai и начали «выбивать» признание, что он виноват в аварии.

«Хотя это они не смогли соблюсти дистанцию на дороге. И свидетели с очевидцами это видели, — пояснил родственник потерпевшего.

На место вызвали скорую. После осмотра пациента доставили в больницу. Он проходил лечение в детском стационаре, позже его перевели на домашнее лечение.

В больнице у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Выяснилось, что избившему подростка мужчине 29 лет, по национальности он таджик.

Родственники мальчика опасаются, что уголовное дело могут не возбудить.

«Брату должны были провести медэкспертизу, а его просто выписали из больницы и отправили на дом лечиться», — пояснил собеседник.

В полиции сообщили, что инцидент зарегистрирован, установлены участники конфликта, проводится медэкспертиза.