В Волгоградской области ФСБ задержала местных жителей за подготовку к вооруженному захвату власти
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).
В Волгоградской области ФСБ задержала местных жителей за подготовку к вооруженному захвату власти. Об этом
Сотрудники УФСБ совместно с представителями ГУ МВД России по Волгоградской области задержали группу жителей региона, подозреваемых в организации экстремистского сообщества. На собраниях они обсуждали вопросы подготовки к захвату власти с использованием огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).