В Волгоградской области ФСБ задержала местных жителей за подготовку к вооруженному захвату власти

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

В Волгоградской области ФСБ задержала местных жителей за подготовку к вооруженному захвату власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники УФСБ совместно с представителями ГУ МВД России по Волгоградской области задержали группу жителей региона, подозреваемых в организации экстремистского сообщества. На собраниях они обсуждали вопросы подготовки к захвату власти с использованием огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).