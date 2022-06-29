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В Волгограде с 16-этажа выпали мать с двумя детьми
Женщина пыталась задушить детей, но в итоге выбросила их из окна и выпрыгнула сама.

В Волгограде с 16-этажа выпали мать с двумя детьми. Об этом сообщил портал «Волгоград онлайн» со ссылкой на источник.

Трагедия случилась в среду, 29 июня, в одном из домов по улице Исторической. Установлено, 32-летняя мать с двумя детьми — шести и семи лет — гуляла во дворе дома. Потом женщина поднялась с детьми на 16 этаж.

«Предварительная версия: сбросила детей и затем выбросилась сама. Скорая приехала через несколько минут после вызова и констатировала смерть всех троих. Устанавливают личности погибших», — рассказал источник.

По рассказам очевидцев, перед гибелью женщина пыталась сначала задушить детей.

В произошедшем разбираются следователи.

Фото «Волгоград онлайн»