В Волгограде с 16-этажа выпали мать с двумя детьми

Женщина пыталась задушить детей, но в итоге выбросила их из окна и выпрыгнула сама.

В Волгограде с 16-этажа выпали мать с двумя детьми. Об этом сообщил портал «Волгоград онлайн» со ссылкой на источник.

Трагедия случилась в среду, 29 июня, в одном из домов по улице Исторической. Установлено, 32-летняя мать с двумя детьми — шести и семи лет — гуляла во дворе дома. Потом женщина поднялась с детьми на 16 этаж.

«Предварительная версия: сбросила детей и затем выбросилась сама. Скорая приехала через несколько минут после вызова и констатировала смерть всех троих. Устанавливают личности погибших», — рассказал источник.

По рассказам очевидцев, перед гибелью женщина пыталась сначала задушить детей.

В произошедшем разбираются следователи.

Фото «Волгоград онлайн»