В Рязанской области расширили список получателей налоговых льгот

Изменения направлены на увеличение числа занятых в сфере малого предпринимательства.

В среду, 29 июня, депутаты облдумы утвердили корректировки в региональный закон «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Рязанской области». Об этом сообщил сайт облдумы.

Изменения направлены на увеличение числа занятых в сфере малого предпринимательства. В случае уплаты налогов по упрощенной системе список получателей дополняется шестью видами деятельности, в числе которых ремонт компьютерного и периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, производство музыкальных инструментов, гостиничный бизнес и услуги по предоставлению мест временного проживания.

При работе по патентам налоговая ставка 0 процентов устанавливается при оказании услуг по ремонту компьютерного и периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, производству музыкальных инструментов, украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла и хрусталя.

Также расширяется перечень видов деятельности, где можно работать по патенту. Речь идет о малом бизнесе в сфере туризма: деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

В региональный закон о патентной системе налогообложения добавляется семь позиций, к которым относятся производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, упакованной питьевой и минеральной воды, одежды, спортивных товаров, музыкальных инструментов, украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла и хрусталя.