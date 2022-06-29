В Рязанской области приняли закон, позволяющий достроить проблемные объекты

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

В среду, 29 июня, в Рязани приняли закон, позволяющий достроить проблемные объекты. Об этом сообщил сайт облдумы.

Речь идет о жилых домах, срок сдачи квартир в которых был нарушен. Закон — совместная инициатива врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и прокурора региона Ивана Панченко.

Закон позволит привлечь для завершения строительства нового инвестора и восстановить права дольщиков.

Согласно нововведению, правительство Рязанской области наделят полномочиями по определению порядка предоставления субсидий новым застройщикам на возмещение затрат, связанных с завершением строительства. В их число входят затраты по технологическому подключению к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, по уплате процентов по кредитам, по внесению арендной платы и (или) земельного налога. Необходимые для реализации закона средства в размере 10 миллионов рублей будут предусмотрены при формировании областного бюджета на 2023 год.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.