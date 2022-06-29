В Рязани семейная ссора чуть не закончилась убийством

31-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения дома поссорился с мамой и угрожал убить ее ножом.

В Рязани полиция предотвратила семейную ссору, которая могла закончиться убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 55-летняя рязанка. Она сообщила, что в ее квартире на улице Энгельса ее пьяный сын агрессивно себя ведет и угрожает убийством.

На место выехал наряд полиции. Патрульные прекратили ссору и доставили 31-летнего рязанца в отдел.

По предварительной информации, мужчина в пьяном состоянии поссорился с матерью и угрожал убить ее. Женщина испугалась за свою жизнь, обратилась в полицию, которая нейтрализовала конфликт.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой может грозить наказание до двух лет принудительных работ или лишение свободы до двух лет.