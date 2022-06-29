В Рязани руководителя фирмы осудят за налоговое преступление

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы, занимающейся строительством. Об этом пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с ноября 2019 года по декабрь 2021 года руководитель организации, зная о задолженности по налогам, рассчитывался с контрагентом, минуя расчетный счет возглавляемой им организации. Таким образом он сокрыл сумму в размере более 40 млн рублей.

Уголовное дело возбудили на основании материалов из межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области.

Идет сбор и закрепление доказательств. Расследование дела продолжается.