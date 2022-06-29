В Рязани открылся первый официальный дилерский центр EXEED

В дилерском центре на улице Солнечной, дом № 5 рязанцы могут познакомится с автомобилем, записаться на тест-драйв и оформить покупку.

В Рязани открылся первый официальный дилерский центр EXEED от группы компаний «АГАТ». Таким образом, Рязань стала 35 городом в России, где представлены автомобили данной марки.

В дилерском центре на улице Солнечной, дом № 5 рязанцы могут познакомится с автомобилем, записаться на тест-драйв и оформить покупку.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4912) 771-771 или на сайте центра.

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