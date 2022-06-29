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В Рязани осудят уроженца Ливии за угон автомобиля
В марте 2022 года мужчина заметил на Первомайском проспекте заведенный автомобиль с ключами, доехал на нем до улицы Грибоедова, где не справился с управлением и врезался в столб.

В Рязани осудят уроженца Ливии за угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В марте 2022 года 30-летний иностранец, проживающий в Рязани, отдыхал в кафе на Первомайском проспекте. На улице он заметил заведенный автомобиль, в замке зажигания которого были ключи. Мужчина сел за рули и доехал до улиц Грибоедова. Там он не справился с управлением и врезался в столб.

Прокуратура Советского района направила в суд материалы дела с утвержденным обвинительным заключением.