Появились подробности массовой аварии в Кальном

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

В Рязани на Солотчинском шоссе водитель на «Ладе» устроил массовую аварию. Подробности в среду, 29 июня, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 28 июня, примерно в 22.40 вблизи дома № 2а по Солотчинскому шоссе. Там 31-летний водитель на автомобиле Lada Kalina на перекрестке поворачивал налево и не уступил дорогу другим автомобилистам. В результате он врезался в другой автомобиль Lada Kalina и в автомобиль Subaru Forester.

Водитель первого автомобиля получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото «Подслушано у водителей Рязани»