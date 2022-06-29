В Рязани 37-летняя женщина украла из магазина мужской парфюм
Ранее рязанка уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.
В Рязани 37-летняя женщина украла из магазина мужской парфюм. Об этом в среду, 29 июня,
Установлено, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. Однако после этого она вновь пошла на преступление — украла из магазина на улице Семинарской в Рязани мужской парфюм.
Женщину задержали. Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.