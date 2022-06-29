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В Рязани 37-летняя женщина украла из магазина мужской парфюм
Ранее рязанка уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.

В Рязани 37-летняя женщина украла из магазина мужской парфюм. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. Однако после этого она вновь пошла на преступление — украла из магазина на улице Семинарской в Рязани мужской парфюм.

Женщину задержали. Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.