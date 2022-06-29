В России изменился порядок регистрации прав на недвижимость

Уточняется, что с 29 июня вступили в силу поправки, которые регулируют порядок регистрации прав на недвижимое имущество.

В России изменился порядок регистрации прав на недвижимость. Об этом сообщили РИА Новости.

Уточняется, что с 29 июня вступили в силу поправки, которые регулируют порядок регистрации прав на недвижимое имущество. Теперь нельзя подавать заявления для кадастрового учета и регистрации недвижимости в Росреестр по почте. Сделать это можно будет только на бумажном носителе и при личном обращении в ведомстве или МФЦ.

Также граждане могут подать заявление в электронной форме, оформив их через портал госуслуг или на сайте ведомства.

Ранее россияне могли заполнить заявления самостоятельно, заверить их у нотариуса, а затем отправить документы по почте. Однако после того, как документы начали подаваться через МФЦ, услуга для большинства граждан стала неактуальной.