В Пронском районе сгорел «КамАЗ»
Кабина выгорела почти полностью.
Во вторник, 29 июня, в Пронском районе у села Семенск загорелся «КамАЗ» с песком. Об этом пишет ИД «Пресса».
21-летний водитель машины пытался сбить пламя огнетушителем, но не смог это сделать самостоятельно. Ему на помощь приехал трактор хозяйства с бочкой воды и отделение Николая Еременко из Пронской пожарной части.
Кабина выгорела почти полностью.
«Водитель только год назад получил права, опыта еще не набрался. Однако парень действовал смело, пытаясь спасти машину», — рассказал очевидец.
Причина возгорания устанавливается.