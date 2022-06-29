В Пронском районе сгорел «КамАЗ»

Кабина выгорела почти полностью.

Во вторник, 29 июня, в Пронском районе у села Семенск загорелся «КамАЗ» с песком. Об этом пишет ИД «Пресса».

21-летний водитель машины пытался сбить пламя огнетушителем, но не смог это сделать самостоятельно. Ему на помощь приехал трактор хозяйства с бочкой воды и отделение Николая Еременко из Пронской пожарной части.

Кабина выгорела почти полностью.

«Водитель только год назад получил права, опыта еще не набрался. Однако парень действовал смело, пытаясь спасти машину», — рассказал очевидец.

Причина возгорания устанавливается.