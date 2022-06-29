В Новомичуринске в ДТП пострадал 65-летний водитель легковушки

С травмами его доставили в больницу.

В Новомичуринске в ДТП пострадал 65-летний водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 29 июня, в 10:00. 65-летний водитель на Renault Megan не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина перевернулась.

Мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.

Ранее о ДТП в соцсетях сообщили очевидцы.