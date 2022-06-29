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В Москве мужчина угрожал взорвать квартиру, если его не возьмут добровольцем в армию
Мужчина пояснил, что его не берут в армию добровольцем, так как ранее он сидел в тюрьме. Прибывшим полицейским он заявил, что у него в руках граната и он готов взорвать ее в любую секунду.

В Москве 35-летний угрожал взорвать квартиру. Об этом в среду, 29 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина пояснил, что его не берут в армию добровольцем, так как ранее он сидел в тюрьме. Прибывшим полицейским он заявил, что у него в руках граната и он готов взорвать ее в любую секунду.

«Я возмущен тем, что меня не уважают как гражданина Российской Федерации! Меня не берут в добровольцы на войну. За Россию пойду! Не берут меня — судим ранее. Я хочу пойти воевать за Россию! За Русь хочу стоять, за корону и царя! Ну либо отпускаю чеку, либо выполняйте мои требования — призывайте меня в армию!» — сказал мужчина.

Людей из дома эвакуировали, на месте работают оперслужбы.

Также сообщается, что мужчину задержали. Граната оказалась муляжом. Теперь ему грозит уголовная ответственность.