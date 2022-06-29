В Калининграде пьяный мужчина открыл стрельбу из-за катавшихся на самокатах детей

Пьяный мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета. Он произвел два выстрела в воздух из-за того, что его разозлили дети, которые катались на самокатах во дворе жилого дома.

В Калининграде пьяный мужчина открыл стрельбу из-за катавшихся на самокатах детей. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пьяный мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета. Он произвел два выстрела в воздух из-за того, что его разозлили дети, которые катались на самокатах во дворе жилого дома.

Мать одного из детей обратилась в полицию. Правоохранители задержали 51-летнего ранее судимого местного жителя. При обыске у него изъяли орудие, а также обнаружили банку с порохом, 22 шумовых и сигнальных патрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.