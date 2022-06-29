В Ермиши оштрафовали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Он хотел избежать административного наказания.
В Ермиши оштрафовали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом в среду, 29 июня,
Установлено, что правонарушение произошло в марте 2022 года. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. В ходе этого сотрудники выяснили, что мужчина совершил административное правонарушение в области дорожного движения. Чтобы этого избежать, мужчина попытался дать взятку инспектору ДПС.
Госавтоинспектор от взятки отказался и сообщил об этом в дежурную часть полиции.
Мужчину признали виновным в преступлении. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.