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В Ермиши оштрафовали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Он хотел избежать административного наказания.

В Ермиши оштрафовали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что правонарушение произошло в марте 2022 года. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. В ходе этого сотрудники выяснили, что мужчина совершил административное правонарушение в области дорожного движения. Чтобы этого избежать, мужчина попытался дать взятку инспектору ДПС.

Госавтоинспектор от взятки отказался и сообщил об этом в дежурную часть полиции.

Мужчину признали виновным в преступлении. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.