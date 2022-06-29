В Елатьме после вмешательства прокуратуры оборудовали площадки для сбора мусора

Проверка показала, что на нескольких улицах города установлены контейнеры, но не оборудованы площадки. Главе администрации вынесли представление об устранении нарушений.

В Елатьме после вмешательства прокуратуры оборудовали площадки для сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Касимовская межрайонная прокуратура и сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора проверили мусорные площадки в Елатьме. Выяснилось, что на улице Янина, пересечение улиц Шевченко и Революционной, улице Энгельса, пересечение улиц Энгельса и Красноармейской и улице Полевой контейнеры для сбора мусора установлены, а площадки не оборудованы. Это является нарушением пункта 3 СанПиН 2.1.3684-21.

Главе администрации Елатьмы вынесли представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Должностных лиц, допустивших нарушения, по требованию прокурора привлекли к дисциплинарной и административной ответственности по части 1 статьи 6.35 КоАП («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). Им назначили наказание в виде предупреждения.