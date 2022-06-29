В Екатеринбурге мужчина больше недели хранил дома тело убитого собутыльника

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Екатеринбурге мужчина больше недели хранил дома тело убитого собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

17 июня 2022 года ранее судимый 65-летний житель Екатеринбурга познакомился на улице с 39-летним мужчиной и пригласил его к себе домой выпить. Гость купил алкоголь и закуску, и они отправились в квартиру на улице Войкова. Когда хозяин помещения попросил гостя уйти, тот стал проситься на ночлег. Начался конфликт, в ходе которого хозяин квартиры несколько десятков раз ударил собутыльника колюще-режущим орудием. От полученных травм мужчина умер на месте.

Чтобы скрыть след преступления, екатеринбуржец переехал жить к своей знакомой, а тело оставил в своей квартире. Восемь дней он обливал тело химикатами и обкладывал свежесорванной травой. Но соседи, почуяв подозрительный запах, обратились в полицию.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о заключении екатеринбуржца под стражу.