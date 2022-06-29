В Челябинской области пятеро детей попали в реанимацию после отравления алкоголем

Младшей из пострадавших 10 лет, остальным — до 16.

В Челябинской области пятеро детей попали в реанимацию после отравления алкоголем. Об этом пишет портал «Челябинск Онлайн».

Инцидент произошел в Магнитогорске. Пятеро школьников, младшей из которых 10 лет, а остальным — до 16, поступили в больницу в тяжелом состоянии. Им провели промывание желудка, ввели сорбенты и лекарства.

В пресс-службе регионального центра охраны материнства и детства рассказали, что что с начала летних каникул к ним поступили девять подростков, отравившихся спиртным. Большинство из них девочки. Чаще всего детей находили в состоянии помутненного сознания на улице.