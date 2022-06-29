В Burger King и KFC перестали продавать напитки Coca-Cola

Теперь в указанных ресторанах быстрого питания продают напитки «Черноголовки», которые пришли на замену американской компании.

В Burger King и KFC перестали продавать напитки Coca-Cola. Об этом в среду, 29 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Теперь в указанных ресторанах быстрого питания продают напитки «Черноголовки», которые пришли на замену американской компании. Как отметил корреспондент агентства, в KFC напиток ничем не отличается от аналога, а в Burger King пока продают только холодный чай, но вскоре сеть также перейдет на отечественную продукцию.

Сейчас привычную Coca-Cola можно найти в заведениях «Вкусно — и точка». По словам руководителя компании, им удалось сделать небольшой запас напитков, однако рано или поздно она закончится.

Агентство отмечает, что поиск альтернативы Coca-Cola также начали и рестораны. Владельцы уже ведут переговоры с крупными производителями напитков.