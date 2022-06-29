Умер рязанский художник Юрий Трубин
Юрий Трубин был основателем «Усадьбы Трубиных», которая располагается в деревне Деулино.
Умер рязанский художник Юрий Трубин. Об этом
Юрий Трубин был основателем «Усадьбы Трубиных», которая располагается в деревне Деулино.
«Скончался замечательный человек, художник, народный мастер Юрий Александрович Трубин. Он проживал в Деулино и радовал туристов своими произведениями искусств у себя в „Усадьбе Трубиных“. Светлая память об этом человеке останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.