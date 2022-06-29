Студенты РГАТУ приняли участие в Дне молодежи

Мероприятие проходило 26 июня в Центральном парке культуры и отдыха.

В воскресенье, 26 июня, студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в празднике, проходившем в Центральном парке культуры и отдыха в преддверии всероссийского Дня молодежи.

Мероприятия начались с благотворительного забега «Беги во благо». Победителем на дистанции 3,4 километра стал студент агротехнологического университета Вадим Шичков. Диплом за 1 место ему вручил заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов. Средства, вырученные от благотворительного забега, передадут благотворительному фонду «ПроДетство».

Большую часть дня под открытым небом работал образовательный трек «Открытый лекторий», в котором спикеры на различные, актуальные и волнующие молодежь темы делились своим опытом. Работала зона киберспорта, организаторами и наставниками которой выступили студенты инженерного факультета агроуниверситета.

Вечером на главной сцене Зеленого театра ЦПКиО состоялось награждение наиболее отличившихся представителей молодежи. Почетную грамоту за значительный вклад в развитие звездного движения в Рязанской области вручили Ирине Меньшовой, представителю факультета экономики и менеджмента Рязанского агротехнологического университета. Церемонию награждения провела министр образования и молодежной политики региона Ольга Сергеевна Щетинкина.

Завершился праздник фестивалем молодых талантов, в котором принял участие студент агротехнологического университета Евгений Шитиков, автор и исполнитель собственных песен, неоднократный победитель всероссийского фестиваля студенческого творчества вузов Министерства сельского хозяйства России.