Семьям погибших в Рязани летчиков ИЛ-76 выделят 12 миллионов рублей

Решение приняли на заседании правительства Оренбургской области во вторник, 28 июня.

Семьям погибших в Рязани летчиков ИЛ-76 выделят 12 миллионов рублей. Об этом пишет портал РИА56.

Оренбургская область выделит родственникам четырех погибших летчиков военно-транспортной дивизии по три млн рублей. Решение приняли на заседании регионального правительства во вторник, 28 июня.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Крушение военного самолета Ил-76 случилось около четырех утра. На борту находились девять человек, трое из членов экипажа погибли сразу, еще один член экипажа и один военнослужащий скончались в больнице. В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала неисправность двигателя.